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ساعر: يجب أن يتوقف انتهاك الجنائية الدولية لسيادة الدول التي تحارب الإرهاب مثل إسرائيل والولايات المتحدة

Lebanon 24
05-06-2025 | 17:16
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