أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية أمين الكردي: بالأمس رأينا وجه العدوان الإسرائيلي باعتدائه على لبنان فهو لا يفرق بين اللبنانيين وفي ليلة العيد استهدف الوطن بكامله

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