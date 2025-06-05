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الكردي: نحن أمام كيان غاصب حاقد والعلاج وحدة اللبنانيين خلف دولتهم العادلة

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:32
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