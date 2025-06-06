المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة العيد: البلد اليوم يعاني من طعنات الصراع الدولي ونحن اليوم في لحظة إقليمية والمفروض علينا حماية لبنان والعين على محبة الكنيسة والمسجد

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