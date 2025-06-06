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معاريف: الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة في جاهزية وسائله القتالية بسبب استمرار حرب غزة ونقص قطع الغيار للآلات والمعدات العسكرية

Lebanon 24
06-06-2025 | 00:41
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