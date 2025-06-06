Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة الأركان الأوكرانية: ضربنا مطارات ومستودعات وقود روسية خلال الليل

Lebanon 24
06-06-2025 | 03:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الأركان الأوكرانية: نفذنا ضربة استباقية استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية هامة داخل روسيا عشية القصف الروسي
lebanon 24
06/06/2025 12:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن مصدر بالجيش السوداني: مسيرات تستهدف مستودعات وقود في جنوب السودان
lebanon 24
06/06/2025 12:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران الروسية: عودة مطارات موسكو للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت بسبب هجمات بمسيرات أوكرانية
lebanon 24
06/06/2025 12:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 55 مسيّرة روسية من أصل 108 هاجمت مناطق أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
06/06/2025 12:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:39 | 2025-06-06
05:33 | 2025-06-06
05:17 | 2025-06-06
05:15 | 2025-06-06
05:11 | 2025-06-06
04:47 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24