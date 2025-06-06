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رئيسة المفوضية الأوربية: ندعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل وسنظل دائما ندافع عن العدالة والقانون الدولي

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:11
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