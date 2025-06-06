"نيويورك تايمز": مستشارو ترامب يستعدون لحرب محتملة طويلة الأمد ضد ماسك يُجبر فيها حلفاء الطرفين بمجالي التكنولوجيا والسياسة على اختيار أحد الجانبين

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