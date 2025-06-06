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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شققاً أقام فيها حزب الله ضمن بيئة مدنية منشآت لإنتاج "الدرونز" (الحدث)

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:21
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