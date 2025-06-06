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رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس لي جيه ميونج يبحث مع ترامب مسألة الرسوم الجمركية وكيفية الوصول لاتفاق سريع

Lebanon 24
06-06-2025 | 23:45
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