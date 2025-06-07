هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة: الحكومة اللبنانية كانت على علم ببناء حزب الله مسيرات قبل أسبوع من الضربة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

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