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عربي-دولي
إيلون ماسك يحذف تدوينات سابقة على منصة X هاجم بها ترامب
Lebanon 24
07-06-2025
|
04:26
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حذف الملياردير الأميركي،
إيلون ماسك
، تدوينات على حسابه في منصة "إكس" هاجم فيه
الرئيس دونالد ترامب
.
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ومن بينها المنشورات التي أزالها
ماسك
اتهامه
ترامب
بالتورط في فضيحة رجل الأعمال المنتحر،
جيفري
إبستين.
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