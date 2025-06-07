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إيلون ماسك يحذف تدوينات سابقة على منصة X هاجم بها ترامب

Lebanon 24
07-06-2025 | 04:26
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حذف الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تدوينات على حسابه في منصة "إكس" هاجم فيه الرئيس دونالد ترامب.
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ومن بينها المنشورات التي أزالها ماسك اتهامه ترامب بالتورط في فضيحة رجل الأعمال المنتحر، جيفري إبستين.
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