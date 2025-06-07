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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبية باتجاه نهر الكلب وصولاً الى جونية

Lebanon 24
07-06-2025 | 06:24
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