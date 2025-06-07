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وكالة تاس عن رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا: سلمنا أوكرانيا القائمة الأولى التي تضم 640 أسيرا لبدء عملية التبادل
Lebanon 24
07-06-2025
|
06:52
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