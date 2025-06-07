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إذاعة الجيش الإسرائيلي: العثور على جثة يُرجح أنها تعود للمسؤول العسكري البارز في حركة حماس محمد السنوار في خان يونس جنوبي غزة
Lebanon 24
07-06-2025
|
07:49
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