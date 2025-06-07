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أبو عبيدة: نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادة الأسير تسنغاوكر حيا

Lebanon 24
07-06-2025 | 09:10
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