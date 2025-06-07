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وسائل إعلام سورية: إصابة 4 عناصر من الأمن بانفجار عبوة بسيارتهم في بلدة البغيلية غرب دير الزور

Lebanon 24
07-06-2025 | 10:23
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