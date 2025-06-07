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مصدر أمني سوري للجزيرة: إصابة 4 من الأمن العام بريف دير الزور الغربي في انفجار عبوة ناسفة

Lebanon 24
07-06-2025 | 11:22
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