نائب وزير الدفاع الروسي: لم نتلق موافقة كييف على تنفيذ الاتفاق الإنساني بتبادل الجرحى وجثث القتلى ونأمل أن تتخذ السلطات الأوكرانية قريبا القرارات اللازمة في هذا الشأن

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