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مواجهات بين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
07-06-2025 | 13:01
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