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والدة الأسير ماتان تسانغاوكر: نتنياهو يستخدم الجيش الإسرائيلي لمواصلة الحرب وحماية حكومته

Lebanon 24
07-06-2025 | 13:50
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