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وزير خارجية أميركا ونظيره الفرنسي يؤكدان التزامهما بـ"منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي"

Lebanon 24
07-06-2025 | 13:55
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