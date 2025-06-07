حركة المجاهدين الفلسطينية: ننعى القائد أسعد أبوشريعة الأمين العام والمؤسس للحركة وقائد جناحها العسكري في جريمة اغتيال صهيونية استهدفت حي الصبرة بمدينة غزة اليوم

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