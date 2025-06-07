Advertisement

أخبار عاجلة

حركة المجاهدين الفلسطينية: ننعى القائد أسعد أبوشريعة الأمين العام والمؤسس للحركة وقائد جناحها العسكري في جريمة اغتيال صهيونية استهدفت حي الصبرة بمدينة غزة اليوم

Lebanon 24
07-06-2025 | 14:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المجاهدين الفلسطينية: ننعى القائد أسعد أبو شريعة الأمين العام المؤسس الذي ارتقى في جريمة اغتيال صهيونية
lebanon 24
08/06/2025 04:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ننعى الأمين العام لحركة المجاهدين القائد أسعد أبو شريعة الذي ارتقى في جريمة اغتيال صهيونية في غزة
lebanon 24
08/06/2025 04:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في غزة
lebanon 24
08/06/2025 04:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش وجهاز الشاباك نفذا هجومًا استهدف منزل أسعد أبو شريع قائد تنظيم المجاهدين في غزة ويُقدّر أنه اغتيل في الهجوم
lebanon 24
08/06/2025 04:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:55 | 2025-06-07
16:50 | 2025-06-07
16:32 | 2025-06-07
16:19 | 2025-06-07
16:03 | 2025-06-07
16:00 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24