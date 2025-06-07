رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان: مر 20 شهرا على الحرب ومواطنونا يركضون إلى الملاجئ يوميا والمقاتلون يضحّون بحياتهم بينما تنشغل الحكومة بمنح إعفاءات للمتهربين من التجنيد

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