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وول ستريت جورنال عن مصدر: إسرائيل باتت تدفع بمزيد من النساء للخطوط الأمامية للمساعدة في حل مشكلة نقص الجنود

Lebanon 24
07-06-2025 | 23:27
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