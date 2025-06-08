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العربية: 5 شهداء برصاص إسرائيلي أثناء محاولة فلسطينيين الحصول على مساعدات برفح
Lebanon 24
08-06-2025
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