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السلطات الروسية: تدمير 7 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقة كالوجا من دون وقوع إصابات

Lebanon 24
08-06-2025 | 00:20
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