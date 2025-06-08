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وزير الداخلية الإسرائيلي موشي أربيل: محاولة حرق كنيس الحاخام يوسف حادثة مخيفة واعتداء على رمز وطني

Lebanon 24
08-06-2025 | 01:41
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