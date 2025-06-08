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موقع والا عن مصادر أمنية إسرائيلية: تقديراتنا تشير إلى أن حماس قد ضعفت بشكل كبير وأنها حاليًا في أدنى مستوياتها من حيث الحكم والقدرات العسكرية

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:13
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