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مصادر سورية: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عضوا في حماس جنوبي سوريا طالت سيارة تقل 3 أشخاص أصيبوا بجروح أحدهم بحالة خطيرة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:23
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