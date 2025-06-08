مصادر سورية: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عضوا في حماس جنوبي سوريا طالت سيارة تقل 3 أشخاص أصيبوا بجروح أحدهم بحالة خطيرة (سكاي نيوز)

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