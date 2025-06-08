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إدارة الطيران المدني الكويتية: تأكدنا من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل ولم تتأثر الرحلات في مطار الكويت الدولي

Lebanon 24
08-06-2025 | 09:05
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