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زيلينسكي: تم نقل 20 ألف صاروخ مضاد للمسيرات من واشنطن إلى الشرق الأوسط كانت مخصصة لأوكرانيا

Lebanon 24
08-06-2025 | 10:21
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