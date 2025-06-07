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رئيس مجلس الشورى الإيراني: إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع ایران فعليه تغيير نهجه

Lebanon 24
07-06-2025 | 02:12
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