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القيادة الشمالية الأميركية: عناصر من فريق القتال التابع للواء المشاة 79 التابع للحرس الوطني لولاية كاليفورنيا بدأت بالانتشار في لوس أنجلوس

Lebanon 24
08-06-2025 | 11:18
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