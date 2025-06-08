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إسرائيل هيوم: إسرائيل قررت الانضمام إلى موقف الإدارة الأميركية القاضي بإنهاء عمل قوات "اليونيفيل" المنتشرة جنوبي لبنان

Lebanon 24
08-06-2025 | 12:50
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