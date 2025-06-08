Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": إنتهاء أعمال البحث في الضاحية الجنوبية والجيش يغادر المنطقة

Lebanon 24
08-06-2025 | 13:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": 4 مسيرات إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية والأماكن المهددة بالقصف
lebanon 24
08/06/2025 22:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العملية الانتخابية في الضاحية الجنوبية تسير بشكل هادئ ولا اشكالات حتى الساعة
lebanon 24
08/06/2025 22:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارة أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت هي الأكثر أهمية
lebanon 24
08/06/2025 22:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدأنا بضربات تحذيرية في الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
08/06/2025 22:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:55 | 2025-06-08
14:54 | 2025-06-08
14:45 | 2025-06-08
14:44 | 2025-06-08
14:35 | 2025-06-08
14:33 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24