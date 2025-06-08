24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتوسيع علاقاتنا مع الدول الأوروبية على أساس المصالح المشتركة
Lebanon 24
08-06-2025
|
14:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الدولة الصيني: الصين والاتحاد الأوروبي لديهما مصالح مشتركة واسعة وحاجة متبادلة للتعاون
Lebanon 24
مجلس الدولة الصيني: الصين والاتحاد الأوروبي لديهما مصالح مشتركة واسعة وحاجة متبادلة للتعاون
09/06/2025 02:16:44
09/06/2025 02:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الدولة الصيني: علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والاهتمام بالمصالح الأساسية
Lebanon 24
مجلس الدولة الصيني: علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والاهتمام بالمصالح الأساسية
09/06/2025 02:16:44
09/06/2025 02:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك: لقاء الرئيس السوري اليوم جاء لإطلاق مرحلة جديدة في علاقتنا القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك: لقاء الرئيس السوري اليوم جاء لإطلاق مرحلة جديدة في علاقتنا القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
09/06/2025 02:16:44
09/06/2025 02:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أوروبي رفيع: موسكو مستعدة لحصر أهدافها لتحسين علاقتها مع واشنطن
Lebanon 24
مسؤول أوروبي رفيع: موسكو مستعدة لحصر أهدافها لتحسين علاقتها مع واشنطن
09/06/2025 02:16:44
09/06/2025 02:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: نناشد العالم الحر وبريطانيا وفرنسا منع الاعتداء على القارب مادلين
Lebanon 24
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: نناشد العالم الحر وبريطانيا وفرنسا منع الاعتداء على القارب مادلين
18:57 | 2025-06-08
08/06/2025 06:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فرانشيسكا ألبانيز: القبطان يطالب النشطاء على متن السفينة مادلين بتجهيز جوازات سفرهم وسترات النجاة
Lebanon 24
فرانشيسكا ألبانيز: القبطان يطالب النشطاء على متن السفينة مادلين بتجهيز جوازات سفرهم وسترات النجاة
18:56 | 2025-06-08
08/06/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم كاليفورنيا يطالب وزير الدفاع الأميركي بسحب قواته من لوس أنجلوس
Lebanon 24
حاكم كاليفورنيا يطالب وزير الدفاع الأميركي بسحب قواته من لوس أنجلوس
18:53 | 2025-06-08
08/06/2025 06:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبانيزي: فريق السفينة مادلين يبلغ جنود الاحتلال بأنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام
Lebanon 24
ألبانيزي: فريق السفينة مادلين يبلغ جنود الاحتلال بأنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام
18:48 | 2025-06-08
08/06/2025 06:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلوس
Lebanon 24
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلوس
18:38 | 2025-06-08
08/06/2025 06:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
10:19 | 2025-06-08
08/06/2025 10:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
23:51 | 2025-06-07
07/06/2025 11:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
01:48 | 2025-06-08
08/06/2025 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
08:40 | 2025-06-08
08/06/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهديد عبر "واتسآب" في لبنان.. هلع وإخلاء وهذا ما جرى!
Lebanon 24
رسالة تهديد عبر "واتسآب" في لبنان.. هلع وإخلاء وهذا ما جرى!
05:55 | 2025-06-08
08/06/2025 05:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:57 | 2025-06-08
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: نناشد العالم الحر وبريطانيا وفرنسا منع الاعتداء على القارب مادلين
18:56 | 2025-06-08
فرانشيسكا ألبانيز: القبطان يطالب النشطاء على متن السفينة مادلين بتجهيز جوازات سفرهم وسترات النجاة
18:53 | 2025-06-08
حاكم كاليفورنيا يطالب وزير الدفاع الأميركي بسحب قواته من لوس أنجلوس
18:48 | 2025-06-08
ألبانيزي: فريق السفينة مادلين يبلغ جنود الاحتلال بأنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام
18:38 | 2025-06-08
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلوس
18:37 | 2025-06-08
المقرّرة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: عدد من الزوارق الإسرائيلية تحيط بالقارب مادلين
فيديو
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 02:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 02:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
09/06/2025 02:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24