Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد عامر البساط: تصوري أن صندوق النقد الدولي سيعود في تموز المقبل وفي شهر تشرين الأول سنصل إلى اتفاق بعد بلورة البرنامج (الجديد)

Lebanon 24
08-06-2025 | 14:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: نسعى لتوقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
09/06/2025 02:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر عقد اجتماعا مع ريغو وليما تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
09/06/2025 02:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: بلورة مقترح جديد خلال الساعات المقبلة بضغوط أميركية بشأن غزة
lebanon 24
09/06/2025 02:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد لبرنامج قبل نهاية السنة: قيمة القرض دون الـ 3 مليارات دولار
lebanon 24
09/06/2025 02:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:53 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:57 | 2025-06-08
18:56 | 2025-06-08
18:53 | 2025-06-08
18:48 | 2025-06-08
18:38 | 2025-06-08
18:37 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24