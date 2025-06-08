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ترمب: حشود عنيفة ومتمردة تزحف وتهاجم عملاءنا الفيدراليين وأعمال الشغب الخارجة عن القانون لا تزيدنا إلا عزماً

Lebanon 24
08-06-2025 | 17:29
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