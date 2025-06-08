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الخارجية الإسرائيلية: ندعو جميع الأطراف إلى توجيه المساعدات الإنسانية عبر آليات مشروعة وليس عبر الاستفزاز

Lebanon 24
08-06-2025 | 19:28
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