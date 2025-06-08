Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: قطر وتركيا تتمدّدان في سوريا بصفقات اقتصادية وعسكرية وإسرائيل تخشى من خسارة اليوم التالي

Lebanon 24
08-06-2025 | 19:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الخطوط الجوية الهندية تمدد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى نهاية حزيران
lebanon 24
09/06/2025 10:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فرنسية: نقابة العمال في ميناء مرسيليا-فوس ترفض تحميل حاوية معدات عسكرية موجهة لإسرائيل
lebanon 24
09/06/2025 10:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر أمنية: الجيش التركي يدرس إنشاء قاعدتين جوية وبحرية في سوريا لمحاربة تنظيم داعش
lebanon 24
09/06/2025 10:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة الأمن بالكنيست للمطالبة بصفقة تبادل
lebanon 24
09/06/2025 10:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:08 | 2025-06-09
03:04 | 2025-06-09
03:03 | 2025-06-09
03:03 | 2025-06-09
02:53 | 2025-06-09
02:46 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24