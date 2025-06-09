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رويترز نقلا عن رئيس البنك المركزي السوري: سيجري ربط سوريا مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية بعد عقوبات لأكثر من 10 أعوام

Lebanon 24
09-06-2025 | 00:07
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