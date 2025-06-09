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معاريف عن مصادر عسكرية: الجيش قرر اتخاذ إجراءات لتقليل حدة ذعر عائلات الجنود المقاتلين في قطاع غزة

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:46
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