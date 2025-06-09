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الجيش الأوكراني: ضربنا طائرتين في مطار سافاسليكا الروسي الليلة الماضية

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:08
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