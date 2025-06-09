رائد عبد لله خلال افتتاح غابة شهداء قوى الأمن الداخلي في محمية أرز الشوف: التضحيات جوهر العمل الأمني، وأبطالنا لم يبخلوا بها ونرفع لهم تحية إجلال وإكبار والعيش بكرامة يكون بالسير على طريق التضحية

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