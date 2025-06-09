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"لبنان24": جنود إسرائيليون يطلقون من موقع الحمامص المستحدث في الأراضي اللبنانية الرصاص بإتجاه الأراضي الزراعية في سهل الخيام

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:31
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