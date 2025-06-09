وزير الزراعة: أثبتت قوى الأمن الداخليّ أنها حامية للناس وللطبيعة فهي من شاركت في إطفاء النيران وغيرها من المهمات وبدأنا العمل كحكومة على تحسين الواقع للقوى الامنية والعسكرية

Lebanon 24