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مصدر في مجمع ناصر الطبي: 6 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية خيام نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:45
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