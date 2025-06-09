كبار حاخامات حزب شاس المشارك في الحكومة الإسرائيلية: لن نوافق على قانون تجنيد للحريديم يحدد أعدادا يجب تجنيدها ولا حتى تجنيد الحريديم الذين لا يدرسون التوراة

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