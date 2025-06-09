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سموتريتش: التاريخ لن يسامح من يسعون لتفكيك الحكومة وجرنا لانتخابات في خضم الحرب قبل تحقيق أهدافنا بغزة وإيران

Lebanon 24
09-06-2025 | 08:55
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